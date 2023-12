Uffizi, la collezione Gioviana adesso si può sfogliare

Sono più di 560 ritratti di donne e uomini illustri appesi in alto, alle pareti dei tre corridoi al secondo piano degli Uffizi. Si tratta della celebre Collezione Gioviana, che prende il nome dal suo ideatore, lo studioso, medico e vescovo comasco Paolo Giovio (1483-1552) che aveva raccolto i volti di uomini e donne illustri. Il granduca Cosimo I dei Medici, che frequentava Giovio, ne volle una uguale. Affidò così l’incarico all’artista Cristofano dell’Altissimo, che impiegò dieci anni ad eseguire tutti quei ritratti. Oggi, la Gioviana degli Uffizi è documentata e raccontata in un doppio volume edito da Giunti realizzato dalle studiose Maria Matilde Simari e Alberica Barbolani da Montauto, corredato da fotografie di Antonio Quattrone. Ci sono voluti quattro anni di ricerche ed un lavoro certosino e monumentale, per portare alla luce tutti i segreti degli oltre 560 ritratti di donne e uomini illustri della storia e della leggenda, che sfilano nei corridoi della galleria. Il risultato è “La collezione Gioviana degli Uffizi” che per la prima volta riunisce in modo esaustivo la celeberrima serie di dipinti.

La sua collezione fu avviata proprio a Firenze, unendo ove possibile ritratti dal vero o ricavati da antiche testimonianze visive quali monete, sculture, dipinti, medaglie ed altro. Oggi delle circa circa quattrocento opere della raccolta originale ne restano, conservate a Como o altrove nel mondo, alcune decine. La serie fiorentina, invece, voluta da Cosimo è integra. A questo primo nucleo cinquecentesco si aggiunsero poi le opere dei secoli successivi. La fama della Collezione Gioviana si diffuse in tutta Europa e ispirò imitazioni e riproduzioni anche a stampa. "La serie della Gioviana - ha detto il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - dopo questi volumi, non sarà più una semplice infilata di quadri appesi nei Corridoi degli Uffizi, ma un racconto intenso e stimolante aprendo orizzonti inaspettati sulle varie epoche in cui sono vissuti i personaggi raffigurati".

O.Mu.