Ufficio postale. Lunedi la chiusura

Da lunedì l’ufficio postale di Barberino di Mugello resterà chiuso. In programma interventi di manutenzione straordinaria La sede è inserita nel progetto di Poste Italiane "Polis- Casa dei Servizi Digitali", che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Durante il periodo di chiusura, i servizi saranno garantiti, in via del Torracchione.