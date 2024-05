Ufficio postale chiuso, navetta dell’Auser . Servizio attivo su prenotazione: come fare

La nuova chiusura delle Poste di Rignano sta creando disagi alla cittadinanza, soprattutto a chi non si può muovere con un mezzo proprio: per ritirare pacchi, corrispondenza in giacenza, operazioni non eseguibili in circolarità, gli utenti non possono fare altro che andare all’ufficio postale di Incisa Valdarno in piazza Mazzanti. Non vicino. Era già successo l’estate scorsa, quando lo sportello fu chiuso per le conseguenze del furto ai danni del Postamat. Stavolta l’interruzione dello sportello sarà più breve a causa dei lavori di riammodernamento, ma come allora il Comune propone un servizio navetta per raggiungere Incisa: su prenotazione entro il giorno precedente, è possibile fruire del passaggio garantito dall’associazione Auser. Il servizio è in funzione il lunedì e il giovedì con partenza dalle 9 da Rignano. Prenotazioni: 055/8349248.