Uffici comunali, l’orario estivo

Orari ridotti per alcuni uffici comunali nei mesi più ‘caldi’ e deserti dell’estate, luglio ed agosto. Per entrambi i mesi la polizia municipale sarà aperta al pubblico il martedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18 ed il venerdì dalle 8,30 alle 13 mentre il giovedì il ricevimento sarà solo su appuntamento. Prevista invece la chiusura al pubblico il sabato anche se sarà garantito il Pronto intervento. Per il Servizio Attività educative, assistenza scolastica e sport e per il Servizio Sicurezza sociale e casa il ricevimento a luglio ed agosto sarà solo su appuntamento con la chiusura completa al pubblico di entrambi i servizi dal 9 al 18 agosto compresi. La biblioteca CiviCa sarà aperta al pubblico con orario 15-19 il lunedì e 9-19 dal martedì al venerdì (sabato chiuso) mentre la struttura di via della Conoscenza chiuderà dal 14 al 26 agosto compresi. L’elenco di tutti gli altri orari di uffici e servizi comunali può essere visionato sul sito internet del Comune.