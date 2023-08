Uffici comunali: al via orario estivo

Ad agosto variano gli orari di alcuni uffici e servizi comunali a Signa. Biblioteca e archivio storico saranno chiusi al pubblico dal 14 al 19 agosto. Chiusura dal 14 al 18 agosto per l’ufficio Ambiente (per emergenze ambientali in questo periodo è necessario allertare la polizia municipale) e per l’Ufficio Lavori pubblici mentre l’Ufficio Casa, Pubblica istruzione e Sport sarà chiuderà i battenti il prossimo lunedì, mercoledì 16 e venerdì 18 sarà aperto dalle 8,30 alle 12,30 e giovedì 17 dalle 15 alle 17. Il Museo Civico della Paglia invece prenderà una pausa dal 10 al 19 agosto. Chiusura completa, chiaramente, per tutti gli uffici il giorno di Ferragosto.