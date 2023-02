Ucraina, basta guerra Di nuovo in piazza per chiedere la pace

Sesto torna in piazza per la pace. Domani alle 18 in piazza Vittorio Veneto il ritrovo di associazioni, istituzioni, cittadini per un presidio per chiedere la fine delle ostilità e l’avvio di negoziati. L’iniziativa promossa dal Comune è aperta a ulteriori adesioni da inoltrare a: [email protected]

"Scenderemo di nuovo in piazza – dice il sindaco Lorenzo Falchi – per chiedere l’impegno a tutti i governi, a partire da quello italiano, affinché si lavori a una pace giusta e duratura subito".