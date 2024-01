Ucciso dal monossido, la comunità sotto choc

La morte del 30 enne, ucciso dal monossido di carbonio nel casolare abbandonato in via Garibaldi, ha colpito la comunità di Figline. Lo stabile dove è morto per colpa di un braciere a legna, si trova proprio nel centro abitato, a pochi passi dal cuore della città. A tentare di salvarlo, inutilmente, è stato un parente che ha dato l’allarme e poi il 118, la Misericordia, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ma non c’era niente da fare. Accanto al suo corpo, c’erano altri giacigli dove fino a poche ora prima avevano cercato riparo chissà quante altre persone. La sindaca Giulia Mugnai esprime il suo cordoglio per la morte dell’uomo, di nazionalità marocchina e non residente a Figline né in carico ai servizi sociali locali. "Come istituzioni è doveroso interrogarsi su cosa fare per evitare che cose del genere avvengano. Ogni anno destiniamo oltre 2 milioni di euro ai servizi sociali, di cui una parte per il disagio abitativo. Abbiamo oltre 200 case popolari, 17 mini appartamenti per over 65 autosufficienti, un progetto di cohousing sociale in dirittura di arrivo e vari bandi sociali per le fragilità, tra cui il contributo affitto e le risorse per morosità incolpevoli, purtroppo non più erogate dal Governo". A nome della comunità, Mugnai esprime le proprie condoglianze ai parenti dell’uomo.

Manuela Plastina