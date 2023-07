Ucciso dal caldo sul lavoro "Questo dramma sia monito"

"La persona non è un ingranaggio, la morte di Stefano sia un monito per tutti". Una cerimonia semplice, quella di ieri alla propositura di Santa Maria a Scandicci per l’ultimo saluto a Stefano Olmastroni, il sessantenne che mercoledì scorso ha perso la vita per sospetta ipertermia mentre era al lavoro nei magazzini di Legnaia 1903. Non c’erano rappresentanti delle istituzioni, né del Comune di Firenze, dove l’operaio risiedeva, né di Scandicci dove si è tenuta la cerimonia funebre. C’era la moglie, c’erano gli amici e i colleghi. Sono state le parole del proposto, don Giovanni Momigli, responsabile della pastorale del lavoro della curia fiorentina, a dare un peso alla scomparsa del sessantenne. "Non si vive per lavorare. Si lavora per vivere – ha detto nell’omelia - sappiamo bene quanto il lavoro sia importante, perché permette di provvedere al sostentamento e a far fronte ai bisogni personali e della famiglia. Il lavoro è importante anche per la persona, per la sua dignità, per la sua cittadinanza e anche per la sua inclusione sociale. Questa realtà rende ancor più drammatico il morire lavorando. La morte di Stefano, in tutta la sua drammaticità, rappresenta un monito per tutti. La persona non è un numero, non è un ingranaggio di un sistema: ha un valore e una dignità unica, che non può essere asservita a niente. Le lacrime per la morte di Stefano non rimarranno frutto solo di un’emozione, se nella nostra quotidianità ci impegneremo davvero a operare per rendere più umani il lavoro e la vita su questa terra".

Le indagini sulla morte di Stefano Olmastroni sono ancora in corso per capire se il decesso sia dovuto al caldo eccessivo di questi giorni, o ad altre cause. L’uomo lavorava per una ditta di pulizie, la Labor Service, incaricata da Legnaia 1903, società che ha rilevato il centro commerciale di Sollicciano dopo la chiusura della Cooperativa, di effettuare la sanificazione dei locali aperti al pubblico del centro commerciale. E appunto Olmastroni stava pulendo con un collega un magazzino di Legnaia quando si è accasciato al suolo; trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso di Careggi, dove i sanitari gli riscontrano una temperatura corporea di 43 gradi. Le indagini dovranno accertare anche se l’operaio soffrisse di patologie pregresse che il caldo infernale ha tragicamente aggravato.