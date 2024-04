Uccisa da un pallet caduto dall’alto. Condannato il titolare della ditta

FIRENZE

Tiziana Bruschi venne colpita alla testa da un pallet franato dall’alto nella corsia in cui la donna si trovava durante il suo turno di lavoro alla ditta Sistema di Scandicci, di cui era dipendente.

A innescare quella caduta, era stato un urto avvenuto durante il posizionamento di un altro pallet, nella corsia parallela.

Era il 6 settembre del 2021 e la donna, 58 anni, morì più di un mese dopo, al termine di una estenuante agonia in ospedale, lasciando la figlia, oggi trentenne, e gettando nello sconforto anche suo fratello e sua sorella.

Ieri in tribunale, il giudice Gianluca Mancuso ha condannato il datore di lavoro della Bruschi: un anno e otto mesi, con il rito abbreviato, perché ritenuto colpevole di aver omesso, "nel documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione da attuare per evitare o ridurre i rischi connessi alla caduta dall’alto di materiali dalle scaffalature nella corsia opposta a quella di manovra".

"I congiunti costituitisi parte civile hanno avuto la conferma che l’evento che ha portato alla morte di Tiziana Bruschi poteva essere evitato se fossero state rispettate le regole cautelari imposte dalla normativa antinfortunistica previste proprio per evitare eventi di questo tipo", commenta l’avvocato Marco Zanobini. I familiari sono stati anche risarciti con un acconto che è andato a coprire la provvisionale. La difesa, con l’avvocato Antonio Voce, è pronta a impugnare.

La procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo, compreso lo sconto previsto dal rito. Una sentenza per un infortunio mortale sul lavoro che arriva in un momento storico dove le tragedie si stanno susseguendo a ritmo preoccupante. E’ di pochi giorni fa il dramma alla diga bolognese di Suviana, ma sono passati meno di due mesi dalla tragedia al cantiere di via Mariti, dove hanno perso la vita cinque operai, e appena due settimane dal decesso, in una ditta alle Sieci, dell’operaio pakistano Muhammed Zahid Qureshi, anch’egli rimasto schiacciato dal mezzo che stava conducendo, ribaltatosi su un fianco.

Tiziana, venne travolta da un pallet che conteneva otto scatole di plastica dal peso di quasi 10 chili l’una più il pianale di legno di altri sei chili e mezzo. Un peso moltiplicato dall’altezza, circa quattro e metri e mezzo, da cui franò il bancale, urtato da un altro pallet che un altro operaio stava riponendo, con il muletto, nella fila più alta di una corsia vicina a quella in cui si trovava la 58enne.

ste.bro.