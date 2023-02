Firenze, ubriaco alla guida di uno scooter in centro: denunciato

Firenze, 15 febbraio 2023 - Ieri pomeriggio in pieno centro storico a Firenze è stato fermato e denunciato dalla polizia municipale uno scooterista. Il 30enne straniero alla guida dello scooter è stato beccato mentre transitava in un’area pedonale in centro. E risultava dai controlli effettuati che stava guidando nonostante fosse positivo alla prova con l’etilometro.

Ma per il 30enne i guai non sono finiti qui. Dagli accertamenti è emerso che aveva la patente sospesa in quanto già denunciato per lo stesso reato e, tra l'altro, non consentiva la guida di motocicli superiori a 125 cc.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza e multato per circolazione in area pedonale (83 euro), guida con patente di categoria diversa (1.021 euro) e guida con patente sospesa (sanzione da 2.046 a 8.186 euro).