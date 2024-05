Ubriaco insulta e picchia poliziotti, arrestato

Pisa, 10 maggio 2024 - Alcuni poliziotti sono stati aggrediti mercoledì intorno alle 23 da un uomo ubriaco nel centro di Pisa, ma la questura ha reso noto l'episodio solo oggi. Gli agenti hanno dovuto prima difendersi dall'uomo, di origine tunisina, che li avrebbe colpiti con calci e pugni e poi anche dalla sua compagna e altri amici che cercavano di sottrarlo all'arresto. Alla fine solo l'arrivo di altre Volanti ha riportato la calma, mentre i poliziotti aggrediti hanno riportato ferite guaribili in 15 e 21 giorni. Tutto è avvenuto intorno alle 23 quando una pattuglia ha sottoposto a un normale controllo il nordafricano che prima avrebbe inveito nei confronti confronti degli agenti per poi aggredirli fisicamente a calci e pugni. Il parapiglia ha coinvolto ben presto anche la compagna e gli amici dello straniero. Quest'ultimo è stato poi arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale l'arresto è stato convalidato e il tunisino rimesso in libertà con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma 4 volte a settimana.