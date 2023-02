Ubriaco ferisce la moglie con una coltellata

Drammatico arresto della Polizia di un 38enne ubriaco per maltrattamenti alla moglie, in casa anche il figlio di dieci mesi. L’intervento delle volanti alle 22 a Rifredi. La donna al culmine di una lite è stata ferita da una coltellata all’addome: 7 giorni. E’ andata bene perché lei a rifugiarsi da un vicino. Gli agenti sono entrati nella casa, uno ha messo in sicurezza il neonato, altri hanno bloccato l’uomo. "La mia vita con lui è diventata una prigione. Controlla ogni mio spostamento e il telefonino" ha singhiozzato. Più volte, ubriaco, avrebbe preteso rapporti sessuali nonostante il rifiuto. E allora, botte e minacce. Perdonato per la dipendenza economica di lei da lui, l’uomo non ha cambiato atteggiamento. Venerdì l’ultima aggressione. Presa per i capelli, la donna è rimasta ferita da un coltello da bistecca. Poi la fuga grazie a un morso assestato al marito. Denunciato per resistenza e lesioni aggravate ne rischia un’altra per violenza sessuale.

g.sp.