Ubriaco all’hotel In escandescenze alla reception

Si è presentato come cliente di un albergo, ma non c’era nessuna prenotazione a suo nome. E quando la receptionist si è sentita aggredire, ha chiamato la polizia. L’uomo, alterato dall’alcol, che stava dando in escandescenze, non si è “arreso“ neanche all’arrivo delle volanti della polizia. Alla fine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per l’ubriachezza manifesta.

E’ successo intorno alle 20.30 di sabato sera, in una struttura ricettiva di viale Guidoni. Il denunciato è un rumeno, di 25 anni, residente in provincia di Pistoia.