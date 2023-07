Uber Eats chiude in Italia Rider in sciopero Duecento senza futuro

Uber Eats ha annunciato la chiusura della sua attività in Italia, e di conseguenza anche in città. Diversi i posti di lavoro cancellati. Per la giornata di oggi la Cgil ha proclamato uno sciopero delle consegne, abbinato ad un presidio di protesta in piazza di sant’Ambrogio. Sono infatti circa 200, secondo le stime, i rider che lavorano per la piattaforma a Firenze. Dal sindacato annunciano che verranno perseguite tutte le vie legali necessarie a tutelare i diritti dei fattorini: "Non possiamo accettare che Uber scappi — spiegano dalla Nidil, Filcams, Filt Cgil Firenze — Lasciando a piedi i rider senza confronto, e garantendo solo a una minima parte di lavoratori, le tutele dei licenziamenti collettivi", infatti, "Mentre per gli impiegati dipendenti la società ha avviato un tavolo di confronto sulla procedura di licenziamento collettivo, per i rider si è limitata all’invio di una mail in cui viene annunciata l’interruzione del contratto" spiegano, ricordando che per il sindacato non esistono lavoratori di serie B.

La multinazionale Uber, leader nei trasporti, offre lavoro in tutta la penisola a ben 3840 corrieri e quasi 50 impiegati. Il mese scorso ha comunicato la cessazione delle attività in Italia. Ma le proteste non si fermano alla piattaforma, le tre sigle denunciano infatti la volontà dell’app Glovo di "passare ad un modello senza turni che vedrà le paghe abbassarsi" spiegano, ricordando che la protesta avrà anche il fine di esprimere solidarietà ad alcuni rider di Deliveroo "ingiustamente disconnessi per contestazioni individuali". "Non è più tollerabile che in questo settore ci sia la legge del far west: chiediamo il rispetto delle norme", concludono i sindacati.

Gabriele Manfrin