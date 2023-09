Tuttosposi alla Fortezza. La fiera aperta fino a domani Tutto Sposi, fiera dedicata al settore wedding, giunta alla 30ª edizione, è in scena fino a domani al Padiglione Cavanigia della Fortezza da Basso. Firenze è felice di ospitare questa manifestazione, importante per l'economia italiana, come dichiarato dal vicepresidente vicario del Consiglio comunale Emanuele Cocollini.