Tutto pronto per la fiera. Come cambia la viabilità

Avvicinamento alla fiera, da oggi scattano le modifiche alla viabilità in tutta l’area espositiva. Il primo provvedimento, il più evidente, è il divieto di sosta nell’area di parcheggio situata davanti al palazzo comunale, all’altezza dell’intersezione tra via Galileo Galilei e via Pantin, per consentire le operazioni di allestimento di alcune aree espositive della Fiera. Da ieri intanto è sospeso il servizio di supporto della Polizia municipale alla pulizia delle strade intorno al Comune (riprenderà il 16 ottobre). L’area intorno al comune è stata trasformata in una maxi rotonda lungo questo perimetro: via Ponchielli - Via Pantin - via Galilei - via Sassetti - via Colombo - via San Bartolo in Tuto - via Manzoni - via Alfieri - via dei Rossi (tra Via Alfieri e Via Turri) - Via Turri - Via 78° rgt Lupi di Toscana, via Donizetti (fino a Via Ponchielli). Quest’anno la Fiera torna nel centro città.

Nella prima vera edizione pensata e progettata dalla nuova amministrazione tornano le giostre, con un luna park potenziato dopo la stagione delle chiusure dovute alla mega rissa di tre anni fa, torna il fierone nel suo assetto pre-covid. Il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh con delega alla fiera ha lavorato a un nuovo assetto che metta in relazione il ‘centro storico’, il nuovo centro urbano e il futuro parco cittadino, rafforzando così il legame tra le diverse anime di Scandicci.

Ma oltre agli eventi di natura commerciale, è stato riproposto anche Ludo in Fiera, la festa del gioco presentata da Lucca Comics & Games da venerdì 10 a domenica 12 ottobre a ingresso libero. L’evento, che si tiene nel centro Rogers, rientra in un progetto di più ampio respiro che Lucca Comics & Games, sta portando avanti con il Comune e Unicoop Firenze, che ha dato vita alla mostra su Sergio Staino. Offre alla città di Scandicci e ai visitatori della Fiera, un’esperienza ludica che va dal gioco da tavolo a quello di ruolo, dai laboratori ai puzzle, dai giochi di strategia a quelli di parole, dai giochi inediti a quelli artigianali, passando dalle trottole fino ai giochi tradizionali di tutti i paesi del mondo per finire a un tavolo tutto dedicato alla creatività Lego.

Quasi 100 i tavoli sui quali i dimostratori porteranno a rivivere i grandi giochi vintage; un viaggio nel gioco con la straordinaria esposizione e dimostrazione di oltre 200 giochi da tavolo a disposizione "Promuoviamo il gioco – ha detto la sindaca, Claudia Sereni – come uno strumento educativo e di crescita sociale". Tanti i visitatori attesi, il consiglio/appello dell’amministrazione: usare i parcheggi scambiatori e poi prendere la tramvia per arrivare a Resistenza.

Fabrizio Morviducci