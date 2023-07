Tutto pronto per il ’Megafest’

Da domani a sabato il Parco dell’Oliveta degli Etruschi accoglierà "Megafest" un festival di musica che darà spazio anche ad attività ricreative e creative. L’iniziativa è promossa da un gruppo di ragazzi under 30, guidati dall’Associazione Socialisarte che, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana e al Comune di Sesto, hanno compiuto un percorso di progettazione e realizzazione di un festival rivolto a giovani artisti del territorio. In particolare, domani sarà possibile sedersi a fare giochi da tavolo offerti da AzGames e godersi il tramonto con il live di Nelea, giovane cantautrice fiorentina. A seguire si esibiranno gli 8 semifinalisti del MEGAcontest – lanciato in precedenza sui social – i quali dovranno sfidarsi e convincere la giuria per aggiudicarsi un posto in finale: il vincitore sarà decretato sabato. A chiusura di questa prima giornata del festival DJ set di Cipo.