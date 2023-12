Tutto pronto per il concorso di pittura . La Spiga d’Argento

Tutto è pronto per la 43° edizione del Concorso di Pittura “La Spiga d’Argento” che si terrà a Montespertoli dall’ 1 al 7 gennaio nella Saletta La Spiga al Circolo Arci di Montagnana Val di Pesa. I partecipanti possono presentare un massimo di 2 opere pittoriche a tecnica e tema libero che non superi la misura di 100 x 80, da consegnare entro il 30 dicembre al Circolo Alessandro Poggianti, per essere esposte fino al 7 gennaio. La giuria di esperti critici d’arte decreteranno classifica e vincitore del concorso che, ogni anno richiama decine di artisti, patrocinato dal Comune di Montespertoli e della Regione Toscana. "Un concorso nato da un gruppo di artisti locali – dice l’organizzatore Alessandro Poggianti – che di anno in anno ha acquisito sempre maggior prestigio". Previsto anche il Premio Speciale “Spiga d’Argento” ad un personaggio del mondo della cultura e dell’arte. Lo scorso anno è stato assegnato al direttore degli Uffici Eike Schmidt. Per info e per scaricare il modulo d’iscrizione pagina fb “Spiga d’Argento”, o Alessandro Poggianti 0571 – 671314, Alessio Poggianti 392 5701835 - [email protected].