Tutto Mozart. Catena solista dell’Orchestra

Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio concerto del 15 e 16 marzo (entrambi alle 16) alla Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze. Sul podio salirà Francesco D’Arcangelo, già direttore artistico di Salerno Classica. Due appuntamenti nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo il concerto per pianoforte e orchestra K. 271 ’Jeunehomme’ composto per una pianista francese "giunta dal gran mondo a sconvolgere Salisburgo, con una ventata di profumo mondano", come afferma il musicologo Bernhard Paumgartner nel suo libro Mozart (Einaudi, 1994). A seguire la ’Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201’: architettura elaborata, pervasa da uno spirito leggiadro in cui spiccano i singoli strumenti. L’apertura dei concerti sarà riservata, come di consueto, a un contemporaneo: della compositrice Sara Galanti verrà proposto il brano ’Violandante’.