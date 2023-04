Tutti trasferiti dalla scuola Ciampi

di Lisa Ciardi

Lavori al via alla scuola elementare Ciampi di San Mauro a Signa, con il conseguente trasferimento di un centinaio di ragazzi per il prossimo anno scolastico. L’intervento è stato annunciato nel corso di un incontro con i genitori, organizzato nella sala conferenze della Misericordia della frazione, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e di parte della giunta. L’intervento di miglioramento sismico della struttura, per un importo pari a 1 milione e 400mila euro, verrà realizzato grazie ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Si tratta di lavori significativi – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – che guardano all’eliminazione delle criticità più importanti dell’edificio e all’adeguamento della struttura alle attuali normative vigenti con partenza dei lavori a settembre 2023 per una durata di circa 8-9 mesi". Gli interventi prevedono la rimozione della copertura e delle strutture in legno, il recupero delle capriate esistenti, la realizzazione di un cordolo in muratura sulle teste dei muri perimetrali, il rifacimento del controsoffitto con materiale fonoassorbente, il consolidamento del solaio del piano terra e la sistemazione del soffitto con materiale fonoassorbente. In programma infine la posa di pannelli coibentati isolanti per la riqualificazione energetica della struttura.

La Ciampi conta una sezione, ovvero cinque classi: tutte, a partire da settembre, saranno ricollocate nel plesso della Leonardo da Vinci, nel capoluogo, in via Roma, dove resteranno per tutto l’anno scolastico 2023-2024. "Spostare tutta la scuola – ha detto ancora Fossi – ci permette di lavorare in modo sicuro e continuativo. Parliamo di un intervento che non soltanto garantirà miglioramenti sismici e una maggiore sicurezza dei bambini, ma porterà una scuola nuova e completamente migliorata. Siamo consapevoli dei disagi che potranno verificarsi fra le famiglie, ma siamo anche certi della necessità di quest’opera. Cercheremo di affrontare i singoli problemi delle famiglie uno a uno, con un confronto diretto e costante con i genitori. Tra un anno guarderemo alla scuola Ciampi come un punto di riferimento per tutte le scuole del territorio di Signa".

A proposito sono stati annunciati incontri periodici con i genitori per l’informazione sull’andamento dei lavori e per studiare insieme a loro le migliori soluzioni di accompagnamento dei figli per le famiglie che ne avranno bisogno.

"Le tempistiche di messa a gara e d’inizio lavori sono molto strette ma abbiamo visto un’opportunità che non potevamo lasciare andare – ha detto l’assessore all’Istruzione Gabriele Scalini –. Daremo supporto a ogni famiglia con il riconoscimento di sconti sul costo del pulmino. Abbiamo anche lanciato un questionario per raccogliere le singole necessità e poter avere i dati effettivi per una migliore programmazione del lavoro".

Il prossimo incontro è in programma per la fine del mese di maggio, è prevista la presentazione dei rendering del progetto e saranno anche illustrate alcune proposte relative al trasporto scolastico.