Tutti possiamo scontrarci con le barriere

L’anno passato l’attuale classe III media della scuola Santa Marta ha avuto modo di visitare una città toscana. Alla gita di istruzione era presente uno scolaro costretto temporaneamente sulla sedia a rotelle. Sebbene gli edifici più importanti fossero raggiungibili senza impedimenti, più volte, nel corso della giornata, la classe si è trovata costretta a cambiare percorso per problemi di inaccessibilità. Gli alunni hanno segnalato questi ostacoli architettonici: tratti ripidi, accessi stretti, scale senza alternative, parapetti alti che impedivano la visibilità al compagno in carrozzina. A questi impedimenti se ne sono aggiunti altri, fisici: un’auto posteggiata su uno scivolo, sacchi dell’immondizia su una superficie importante del marciapiede, una bicicletta legata a un palo che restringeva il passaggio. Gli ostacoli sono sempre stati aggirati, ma solo perché il compagno godeva dell’aiuto di molti amici. E se così non fosse stato? Le persone con disabilità devono godere del diritto di autonomia, o rinunciarci per la disattenzione delle amministrazioni e la distrazione o la noncuranza dei cittadini?