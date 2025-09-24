Tutti pazzi per Mirren e McDowell: "Sarebbe bello recitare al Niccolini"

Con il poster ufficiale del film sperando di ottenere l’autografo e magari anche un selfie. Perché non capita tutti i giorni di incontrare i divi di Hollywood. E, così, ieri sera, in tantissimi hanno riempito il Teatro Niccolini per partecipare alla proiezione speciale di ’Caligula: The Ultimate Cut’ insieme ai protagonisti, ovvero Malcolm McDowell ed Helen Mirren. L’evento ha dato il via ufficiale alla programmazione di FirenzeOnStage, la realtà fondata e diretta dall’eclettico artista Hershey Felder, che ha saputo trasformare i teatri storici di Firenze – come il Niccolini, attivo dal 1651, e il Teatro della Signoria – in punti di riferimento per eventi internazionali dedicati al teatro, alla musica e alle arti performative.

"È meraviglioso presentare il film qui, in questo antico teatro di Firenze, il posto perfetto" commenta l’attrice Premio Oscar che siede tra il pubblico fiorentino proprio come fece meno di un anno fa quando partecipò alla visione di un altro suo capolavoro, ’White Nights’ (Il sole a mezzanotte), in occasione dei quarant’anni dalla realizzazione. "Mi piacerebbe recitare in un teatro come questo, magari insieme a Malcom potremmo rifare ’Aspettando Godot’" dichiara Mirren, ammettendo "che ancora il mio italiano non è abbastanza buono". Ma al di là di tutto si sente "mezza salentina" visto che da anni vive, per alcuni mesi, in una masseria a Tiggiano, nel Leccese, insieme al marito, il regista Taylor Hackford, e porta avanti la battaglia contro la Xylella fastidiosa, il batterio che da oltre dieci anni devasta gli uliveti della Puglia. L’attrice britannica naturalizzata statunitense, che da poco ha compiuto 80 anni (il 26 luglio scorso), ricorda poi come questo film abbia rappresentato per lei "una esperienza importante, la più interessante della mia vita".

"Questa versione di Caligula è molto più simile all’idea originale che aveva Tinto Brass. Finalmente c’è una versione vera" aggiunge ’Caligola’ ovvero McDowell, noto anche per il ruolo di Alex DeLarge nell’opera di Stanley Kubrick ’Arancia meccanica’. " Peccato che Tinto non sia qui con noi" aggiunge Mirren. La nuova versione del film originale – uscito nel 1979 tra tante polemiche – ha adesso una veste completamente diversa, con un montaggio che si basa su materiali autentici, molti mai visti prima, per riportare alla luce l’intenzione artistica originaria degli interpreti e dei creatori. Le scene più controverse e distorsive, che avevano compromesso la ricezione dell’opera, sono state rimosse.