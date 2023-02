Tutti mobilitati contro la droga a scuola

Prenderà il via a marzo, a Signa, un progetto per prevenire ed evitare l’uso di stupefacenti fra i ragazzi in età scolastica. Grazie alla sinergia fra polizia municipale di Signa e Misericordia di San Mauro, con il finanziamento del ministero dell’economia, il Comune ha ottenuto 14.425 euro da destinare a "Signa Scuole Sicure", una serie di iniziative negli istituti contro lo spaccio. Fra le attività previste, lo stanziamento di 11.500 euro per l’implementazione della videosorveglianza, con il posizionamento di tre telecamere alla media Alessandro Paoli. Inoltre, un’attività di controllo all’uscita dall’istituto degli alunni, grazie ai volontari della Misericordia di San Mauro e gli agenti della municipale. Per questo sono stati stanziati 1.350 euro, altri 1.500 andranno a una campagna di prevenzione nelle classi, con percorsi formativi e di sensibilizzazione. Anche il confronto fra i ragazzi sarà incentivato, grazie alla presenza di Silvia Filipponi, psicologa esperta in gestione del disagio giovanile.

"La sicurezza va costruita tramite la partecipazione di tutti – commenta il comandante dei vigili, Fabio Caciolli –. Non si ottiene solo punendo e sanzionando, ma anche attraverso una buona informazione dei cittadini e una loro attiva collaborazione".