Tutti insieme sulle nuove ciclabili Per ’educare’ i bimbi alla bicicletta

Molti genitori e studenti ieri mattina hanno inforcato la bici per andare a scuola su due ruote. Per alcuni di loro è stata la prima volta, invogliata dall’iniziativa di Fiab e Comune "Bimbinbici", un percorso guidato per insegnare ai ragazzi ad andare fino ai plessi scolastici da soli, in autonomia e divertendosi. L’esperimento è riuscito e ai ragazzi delle quarte e quinte della elementare del Padule e della media Granacci si sono aggiunti non solo i genitori, ma anche alcuni docenti.

Un’esperienza sicura perché fatta sfruttando le piste ciclabili, anche per insegnare ai bambini l’autonomia, la responsabilità e permettere loro di risparmiare tempo e soldi, con benefici per la salute e l’ambiente.

Ma.Pl.