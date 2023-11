Tutti in piazza per Giulia. Quattromila sfilano in centro: "Siamo il grido altissimo delle donne senza più voce"

Fischietti, mazzi di chiavi che si agitano, coperchi che picchiano sulle pentole, grattugie, campanelli di biciclette. E poi urla, cori, fumogeni rossi accesi vicino allo striscione in cui è impresso il verso simbolo della poesia dell’attivista peruviana, Cristina Torres Cácere: "Se domani tocca a me voglio essere l’ultima". Sono 4mila le persone, donne per la stragrande maggioranza, che a hanno risposto alla chiamata di Non una di meno dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Il cartello in cima al corteo ricorda che no, Giulia non è stata l’ultima. Un pugno di parole, diventata lo slogan della manifestazione ’Non Una Di Meno’, rilanciate già sabato dalla sorella Elena, subito virale sui social. Migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno sfilato con addosso quanto ci possa essere di più rumoroso "perché noi siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più la voce".

Hanno sfilato da piazza Santissima Annunziata a piazza Duomo fino a piazza San Firenze dove con un megafono hanno urlato: "La violenza le donne la subiscono anche quando trovano la forza di denunciare perché il processo sarà fatto prima a te, a come eri vestita o a quanto hai bevuto". Al grido "Fiducia nello Stato non ne abbiamo" si sono dirette in piazza della Signoria sotto la sede di Palazzo Vecchio dove i manifestanti si sono stretti in un girotondo e con alcuni fumogeni hanno simbolicamente acceso la piazza di rosso, il colore della lotta femminile. "Viviamo in una società organizzata intorno a un privilegio, quello che hanno gli uomini. Quindi, anche coloro che, giustamente, pensano di aver mai fatto nulla per nuocere alle donne, per il solo fatto di incarnare quel ruolo in realtà hanno vissuto e goduto di quel privilegio" dice Isabella, una delle manifestanti.

Aumenta il volume della protesta. In piazza ci sono Tomaso Montanari, l’assessore Benedetta Albanese, il sindaco Dario Nardella, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, i consiglieri Dimitrij Palagi e Alessandra Innocenti. Un altro cartello recita "L’uomo violento non è malato ma figlio sano del patriarcato", una frecciatina alle narrazioni mediatiche, oggetto dei dibattiti di questi giorni, come la costruzione di un profilo del femminicida, Filippo Turetta, che ne minimizzava la gravità del gesto compiuto.

Lì vicino c’è un ragazzo, Jacopo, che sottoscrive quel che ha detto Elena Cecchettin: "Penso che dentro ognuno di noi ci sia un animale pronto a esplodere", sentenzia. Intanto le attiviste si dicono "molto soddisfatte per la presenza così massiccia. Si è diffusa l’idea che occorre mobilitarsi, scendere in piazza, unire le proprie forza".