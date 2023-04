Tutti i segreti della narrativa gialla Scrittori di noir a confronto

"Tutto quello che avreste voluto sempre sapere sul giallo, ma non avete mai osato chiedere": è il titolo dell’incontro in programma domani pomeriggio, nell’ambito della rassegna ’Tutte le sfumature del giallo’, a partire dalle 16 al Conventino Caffè Letterario in via Giano della Bella 20.

Grazie alla giornalista e scrittrice Francesca Tofanari, allo scrittore e sociologo Massimiliano De Luca e alla Libreria Alzaia, si confronteranno sull’argomento alcuni fra i più noti giallisti toscani: da Gigi Paoli a Marco Vichi, da Leonardo Gori a Silena Santoni, da Massimiliano Scudeletti a Luigi Bicchi e Andrea Gamannossi.

Sarà una piacevole occasione per confrontarsi su un argomento interessante e dibattuto come la narrativa gialla, che ora più che mai raccoglie consensi trasversali di pubblico e di critica, non solo in Italia ma anche all’estero.

E con un parterre de roi simile, domani pomeriggio al caffè letterario del Conventino ci sarà da divertirsi parecchio, con gli autori presenti che porteranno la loro esperienza nel settore.

Prima del dibattito ci sarà anche la presentazione del libro di Paolo Mugnai ’Whodunit, conte? Delitto alla Beauté’ (Fucine Editoriali).