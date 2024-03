Tutti i nomi dei protagonisti

FIRENZE

Tutti noi abbiamo dei sogni che vorremmo realizzare: c’è chi vorrebbe diventare un chirurgo, chi un ingegnere, chi un insegnante… Adesso molti hanno come sogno quello di diventare un influencer. Ma questo è veramente un lavoro? Cerchiamo di capire meglio chi sono. L’influencer è una figura nata in concomitanza con lo sviluppo dei social network; è un personaggio di successo, popolare e in generale molto seguito dai giovani, in grado di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato pubblico. In genere la fascia d’età nella quale rientrano queste figure si aggira tra i 16 e 35 anni, salvo rare eccezioni.

L’inizio di questo fenomeno avvenne fra il 1995 e il 1997, quando vennero pubblicati da John Maynard Keynes i primi blog, pagine Internet personali aperte ai commenti dei lettori. Il vero "boom" degli influencer è avvenuto grazie allo sviluppo della tecnologia, in particolare dal 2015, quando molti iniziarono a possedere un dispositivo elettronico con cui registrare o guardare video. Ma è sufficiente avere uno smartphone per definirsi influencer? Basta questo per diventare Cicciogamer89, Michele Molteni, JakiDale, St3pny (cioè gli influencer più famosi nel campo dei videogames) e spopolare nella rete, principalmente su YouTube, Twitch, Instagram e TikTok, le applicazioni più utilizzate da noi giovani? Questo spesso pensano i cosiddetti "boomer", perché probabilmente essi non comprendono il vero senso di questo lavoro, ritenendolo inutile, banale e diseducativo. In conseguenza di questo pensiero, infastidisce che una persona, essenzialmente giovane, guadagni senza apparente sforzo. Ma per essere considerati bravi influencer bisogna essere capaci di immaginare contenuti nuovi e fantasiosi, a tal punto da riuscire a intrattenere e divertire il pubblico. Il mestiere dell’influencer è rivolto a un’utenza teoricamente infinita, quindi più di altri essi devono essere abili ad attirare l’attenzione: a parità di argomento interessante, la scelta si potrebbe verificare in base alla ‘copertina’. È fondamentale avere, quindi, una strategia "acchiappaclick", che si basi principalmente su immagini che attirino e non siano palesemente "fake" o moralmente disturbanti, dovendo vincere la concorrenza di migliaia di altri "colleghi" che utilizzano lo stesso strumento. Ma in fin dei conti conviene davvero rischiare per tentare la scalata al successo mettendo da parte la scuola? Abbiamo fatto un sondaggio per vedere cosa ne pensano i nostri coetanei.