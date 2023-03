Tutti i dubbi sulle regole condominiali

Luca

Santarelli

Leggo con piacere le risposte su La Nazione a problemi di natura condominiale e chiedo: il numero minimo di appartamenti che obbliga la presenza dell’amministratore è 8? La ripartizione delle spese relative alla utenza acqua le dovrebbe fare l’amministratore anziché le ditte di letturista? In caso di rifacimento del tetto, la ripartizione delle spese avverrà rispettando le tabelle millesimali: ma l’utilizzo del materiale che evita le dispersioni di calore, sono a carico soltanto dei proprietari degli appartamenti dell’ultimo piano, visto che il beneficio lo avranno solo loro? Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti.

A.C.Caro lettore, vediamo di riuscire a rispondere a tutto: 1. l'obbligo dell'amministratore scatta negli stabili ove ci sono più di 8 condomini (art. 1129 c.c.). 2. La ripartizione dell'acqua può essere fatta dall'amministratore, da un letturista o dagli stessi condomini. Quest'ultima ipotesi la sconsiglio al mille per cento per evitare che il comportamento di alcuni pregiudichi tutti. I letturisti sono un tramite tra i consumi e Publiacqua: leggono i consumi, incassano le somme e poi le versano al gestore. 3. Le spese di ripartizione del tetto (salvo ipotesi particolari e remote) seguono i millesimi della tabella A generale. Con lo stesso criterio si ripartiscono i materiali utilizzati, ivi compresi quelli volti a dare miglior isolamento al fabbricato (non ne gode solo l'ultimo piano). A tal proposito, per darle serenità di non pagare indebite somme, consideri che la dispersione del calore non ricade sugli ultimi piani, ma su tutti i condomini costituendo il c.d. "consumo involontario" ripartito secondo la tabella millesimale redatta in occasione dei lavori di contabilizzazione di calore.