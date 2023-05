Tutti i big in prima fila L’inchino ai baby reporter "Abbiamo fiducia in voi Godetevi questo premio"

I protagonisti della vita politica, economica e associativa della città non potevano mancare alla premiazione del Campionato di giornalismo. "Questo è un premio autorevolissimo - ha detto il governatore Eugenio Giani -. Il fulcro della democrazia è la comunicazione. Partecipare a questa iniziativa significa diventare una squadra capace di cercare i problemi e saper raccontare ciò che non va". Di prim’ordine la giuria, composta dalla direttrice di Qn La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Agnese Pini e dai professori Cosimo Ceccuti, Rodolfo Cigliana e Sandro Rogari.

"Siamo orgogliosi di aver lanciato un’iniziativa che va avanti da 21 anni. Un bel progetto di cittadinanza attiva con cui cerchiamo di contribuire a far crescere cittadini consapevoli" ha aggiunto il vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Ed Erika Pontini, capocronista della redazione di Firenze, ha aggiunto, rivolta ai ragazzi: "Con questo progetto vogliamo dimostrarvi che abbiamo fiducia in voi. Avete preparato delle inchieste molto ben fatte, evidenziando temi di grandissima profondità sociale". "Viva cronisti in classe, viva il vostro futuro", ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Al Puccini presenti anche le assessore Alessandra Nardini per la Regione e Sara Funaro per il Comune, il direttore generale Fondazione CR Firenze Gabriele Gori e la vicepresidente Confindustria Firenze Azzurra Morelli. Roberta Attisano dell’Usr, Chiara Filippi per Rekeep, il presidente regionale Anbi Marco Bottino e Simone Martini della fondazione Ant Toscana. Per Conad Nord Ovest, i soci Andrea Amoroso e Pierfilippo Piombini. Per Autolinee Toscane, Marzio Fatucchi, responsabile comunicazione, per Fratres il presidente Claudio Zecchi. E poi il dg Ait Alessandro Mazzei, Vanessa Pellegrino Monti della questura, Claudio Bellumori della Guardia di Finanza, Andrea Pezzillo del comando provinciale carabinieri, il presidente Cispel Nicola Pertini e, per Publiacqua, Eva Carrai.

Elettra Gullè