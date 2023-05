Tutti gli attimi di Bogani Un libro lungo una vita

Domani alle 19, al circolo Aurora in piazza Tasso, Elisa Giobbi incontra Giovanni Bogani per un dialogo pubblico a partire dall’ultimo libro del giornalista e critico cinematografico de La Nazione, intitolato ’Altri attimi-Finché avrò forza per ricordare’. E’ il romanzo con cui Bogani prosegue il lavoro sulla memoria – personale e collettiva – iniziato con il romanzo precedente, ’Ancora un attimo, per favore’, uscito nel 2022 e dedicato a sua madre. Vi ricostruiva la sua vita attraverso le parole che lei usava, attraverso i suoi gesti, attraverso minimi ricordi che si estendevano in racconti. In questo nuovo romanzo, Bogani prosegue quel racconto. È un lavoro di scavo nei ricordi personali e familiari, che come per miracolo diventano ricordi di tanti ragazzi della sua generazione. Dalle figurine dei calciatori Panini ai grilli della Fortezza, dai bus a due piani che circolavano per Firenze alle pubblicità di Carosello degli anni ’60. E poi, i personaggi che Bogani ha incontrato nel corso del suo lavoro di giornalista, i viaggi, sempre con una prospettiva diversa, intima, personale. Così, piano piano, viene fuori l’affresco di una vita. "Dentro questo libro ci sono gli istanti che ho vissuto, episodi, ricordi, fotografie di parole – dice Bogani – C’è la voglia di afferrare il passato, quello che ho vissuto e anche quello che non ho vissuto: cioè le vite degli altri che ho sfiorato nella mia vita. E gli altri che mi piacerebbe sfiorare con queste pagine: i lettori".

In ’Altri attimi’ si parla di Orazio Borselli, libraio gentile, che ha segnato la vita culturale di Firenze. E si parla di Pietro Coccia, fotografo instancabile, che un giorno è stato vinto dalla fatica del suo lavoro nel circo del cinema. E mille altre storie. Elisa Giobbi introdurrà l’incontro, mentre Bogani leggerà alcune pagine del libro e suonerà alcune sue canzoni dalle quali il libro, che può essere acquistato su Amazon, ha preso le mosse.