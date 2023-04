"Tutti dobbiamo avere le stesse condizioni"

Per alcune attività del quartiere di San Niccolò avere uno spazio esterno è sempre più un giardino proibito. Sono diversi, infatti, i locali che per ragioni di spazio e di sicurezza non potranno beneficiare del pezzetto di suolo pubblico.

"Noi ci chiediamo come mai alcune attività possano averle e altre no – dice Alfredo Ceccarelli, I’ Pizzacchiere di San Niccolò -. Non è corretto, è chiaro che i nostri clienti preferiranno attività dove poter stare fuori". Ceccarelli è amareggiato ed è in attesa di risposte.

"Abbiamo chiesto delucidazioni ma nessuno ci ha saputo dire nulla - dice ancora lo stesso Ceccarelli -, nessuno ci ha dato un valido motivo o giustificazione. Anche perché non capiamo davvero come mai ci siano queste differenze, lavoriamo tutti sotto il cielo di Firenze". Per Ceccarelli, in fondo, tutti "dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni".

Una pausa, poi riprende: "Con la pandemia - sottolinea ancora il titolare del ristorante in San Niccolò - le abitudini di tutti sono cambiate, oggi come oggi poter contare su uno spazio esterno può davvero fare la differenza nella gestione di un’attività".

Anche I’ Pizzacchiere di San Niccolò dunque si augura che possa venire trovata al più presto una soluzione all’altezza di una città votata all’accoglienza come Firenze.