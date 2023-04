Tutti di corsa per i colli del Sud

Pasquetta di corsa tra il verde di Bagno a Ripoli. Torna per la 37ª volta la “Per i colli del Sud“, gara podistica agonistica. La manifestazione, organizzata dall’associazione ricreativa Lo Stivale con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, prenderà il via domattina alle ore 9 dalla sede del circolo in via Villamagna 24 a Candeli. La gara è valida anche per il trofeo “Enrico Camangi“. Prevede un percorso di 11 chilometri sulle colline ripolesi e nel verde. In programma, inoltre, un percorso non competitivo, anch’esso di 11 chilometri, adatto a chi è meno allenato. Non solo: prevista anche una camminata ludico-motoria da cinque chilometri, pensata per chi ama fare una corsetta o una bella passeggiata e condividere questa Pasquetta senza agonismo. Per informazioni e iscrizioni: tel. 370.3412940.

Ma.Pl.