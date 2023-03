Tutti con il sindaco Calenda: "Chapeau" E Sgarbi scomoda la mafia

Un gesto vergognoso e applausi al sindaco Dario Nardella. Stavolta tutti d’accordo. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano esprime "solidarietà" al sindaco, "E’ l’ennesima azione sconsiderata, puro vandalismo senza alcuna attenuante. Non si tratta di gesti dimostrativi senza danni, perché oltre ai notevoli costi di pulizia che ricadono sulla collettività vanno considerate le conseguenze sul piano dell’immagine dell’Italia, intimamente legata al patrimonio culturale nazionale". "Stiamo lavorando – spiega– a un rafforzamento del sistema sanzionatorio soprattutto a norme che facciamo pagare ai responsabili i costi di pulizia e ripristino dei luoghi". Non la tocca piano il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi secondo cui chi fa questi gesti fa parte di "un’associazione a delinquere di stampo mafioso". Il leader di Azione Carlo Calenda ha scritto su Twitter che Nardella è stato "grandissimo. L’idiozia assoluta di questi gesti sintetizzata dal ‘ma che ca…o fai’. Chapeau", alludendo al placcaggio e alle parole di Nardella. L’eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe Nicola Danti parlato di " atto di vandalismo grave e vergognoso". Dure critiche dal consigliere regionale della Lega Giovanni Galli secondo cui "si tratta di delinquenti che non hanno il minimo rispetto della cosa pubblica", mentre il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella pone "diversi interrogativi. Si nota soprattutto la scarsissima presenza di vigili urbani in piazza. Eppure il gesto di protesta era stato preannunciato a fotografi e cameraman, presenti infatti in gran numero davanti alla sede del Municipio. Per quale motivo la piazza è sguarnita, nonostante si sapesse dal primo mattino che un qualche gruppo avrebbe compiuto un’azione dimostrativa?". A livello comunale attenzione alla posizione di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri di Sinistra Progetto Comune. "Di fronte a un sistema politico incapace di avere il senso della misura c’è da manifestare perplessità. Intanto la performance del sindaco, che l’ironia della cittadinanza vede bene per un remake di Happy Days, ma con linguaggio più sporco, magari nel 2024. E poi le destre, che nei comunicati ufficiali parlano di imbecilli, tolleranza zero e massimo della pena. Neanche una parola sulla devastazione ambientale, come se quel gesto non fosse rivolto alle istituzioni. Prima del solito copione, in cui il nostro gruppo viene condannato per complicità, vogliamo ricordare che siamo parte delle istituzioni. Quindi quel gesto è anche ‘contro’ di noi".

"Cosa c’entra la sostenibilità ambientale con il vandalismo? Il patrimonio artistico e culturale italiano appartiene alla vita e alla memoria di ciascuno di noi. Non può e non deve essere oggetto di alcuno scempio. Le giuste istanze portate avanti sul tema della transizione ecologica non possono essere trasmesse attraverso un atto così invasivo", attacca SImonetta Giordani, Segretario Generale di Associazione Civita, presieduta da Gianni Letta.

Niccolò Gramigni