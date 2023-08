Tutti col naso all’insù a Pontassieve: domani al Santuario per osservare le stelle

Una serata per osservare e conoscere le stelle, a organizzarla è la Società astronomica Galileo Galilei, che ha proposto al Comune di Pontassieve un’opportunità di osservazione astronomica. L’appuntamento è per domani al Santuario della Madonna del Sasso, con inizio alle 21,30. Tema della serata: "Nascita, vita e morte delle stelle", con conferenza a tema sulle varie fasi della evoluzione stellare, alla formazione della nebulosa planetaria, stella di neutroni o buco nero. La serata si svolgerà alla presenza di due telescopi, per permettere a tutti di osservare il cielo, guidati.