Tutti ballano senza fare rumore. Alle Murate torna il Silent Party

La prima volta che l’abbiamo vista ci è sembrata un controsenso: com’è possibile vivere una serata in discoteca indossando delle cuffie over-ear? Ognuno ascolta la sua musica, tutti ballano, ma sembra mancare qualcosa che unisca. E invece non è così: è possibile, è suggestivo e piace anche tanto. D’altronde, i corpi sono lì, pronti a scatenarsi, perché l’esperienza è individuale e condivisa allo stesso tempo, tanto che "ci sono persone che si sono fidanzate e c’è chi si è sposato perché si è conosciuto a una nostra serata", dice il fondatore di Silent Party Italia, Simone Lorini, che dopo tredici anni di attività giovedì sera porterà il suo evento davanti al Colosseo. Un evento silenzioso e allo stesso tempo ritmato che torna anche a Firenze sabato prossimo al Caffè Letterario Le Murate, dove la silent disco è diventata una vera e propria tradizione. Qui, infatti Silent Party organizza le sue serate, tra cui l’ultima a Ferragosto. Anche se Lorini un sogno ce l’ha, ed è quello di portare questa "festa baracca" a Piazzale Michelangelo".

È, infatti, una festa "che ti permette di socializzare, perché non importa togliersi le cuffie per parlare, basta alzare un po’ la voce, dato che non c’è la confusione di una discoteca con impianti audio". E quella di sabato sarà una serata scoppiettante, con le cuffie wireless a tre canali, che si collegano a tre diverse proposte musicali suonate da tre distinti Dj. Ci sarà "la musica caliente, come reggaeton, salsa e balli di gruppo, sul canale verde – spiega Lorini –, quella anni novanta, italiana, cartoon e trash sul canale rosso e la dance anni Settanta e Ottanta sul blu, con la possibilità di switchare da un canale all’altro". Un’esperienza unica che prevede il noleggio delle cuffie a tre canali (con prenotazione su the-silent-party.it, su ciaotickets.com oppure in loco). La consegna delle cuffie è prevista dalle 20 e la musica si accenderà alle 21,30, fino alle una. È un’esperienza trasversale, intergenerazionale, che attira principalmente universitari e donne, ma che è diventata di moda. Una moda che lo stesso Silent Party ha generato, perché "siamo nati nel 2013. Poi a Brescia abbiamo prodotto il primo evento e da lì siamo arrivati in tutta Italia, in Francia, Spagna, Svizzera". Una grande festa collettiva, in fondo, nel suono di una cuffia.

Lorenzo Ottanelli