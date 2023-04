Tutti a teatro Ottima stagione per il ’Giotto’

A Borgo San Lorenzo piace andare a teatro. Lo dimostra il bilancio della stagione teatrale al ’Giotto’: 1850 spettatori totali, più di 240 abbonati che da soli occupano oltre due terzi dei posti disponibili, quattro spettacoli che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Anche quest’anno il palco del teatro è stato calcato da nomi di rilievo, come Chiara Francini, Lodo Guenzi, Amanda Sandrelli, Giuseppe Battiston e Giampaolo Morelli. "È bello vedere come i nostri cittadini tengano alla stagione di prosa – sottolinea soddisfatta Cristina Becchi, vicesindaco e assessore alla cultura –. Un apprezzamento che nel tempo è andato crescendo facendo registrare lo stesso numero di abbonati pre-covid, e per questo nonostante le difficoltà abbiamo scelto di investire circa 27mila euro in questa attività. Vogliamo continuare a portare a Borgo San Lorenzo proposte di livello"..