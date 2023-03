Tutti a tavola per le "100 cene" Iniziativa di solidarietà nazionale

Il Gruppo Emergency della Piana Fiorentina organizza, il prossimo giovedì alle 20 alla Casa del popolo di Querceto (via Napoli 7), una iniziativa solidale nell’ambito della campagna nazionale “100 cene“, promossa a sostegno dei progetti portati avanti dall’associazione in tutto il mondo. Previsto un menu di carne, ma anche una possibile scelta vegetariana al costo, in entrambi i casi, di 25 euro: per i bambini da 7 a 10 anni fissato un prezzo di 10 euro, da 0 a 6 anni gratis.

La serata sarà accompagnata dal gruppo musicale “Limite Sessanta“, con una rassegna di 60 anni della migliore musica italiana.

Per prenotazioni: 347 4195883, 328 4896382.