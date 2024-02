Tutte le iniziative per la festa delle donne

Occasioni di confronto, teatro, lettura, arte contemporanea, musica: è la serie di iniziative in programma a San Casciano tra il 7 marzo e il 5 aprile per la festa della donna. "Futura. La donna tra lavoro ed eccellenze" è il titolo del cartellone organizzato dal Comune che unisce emozioni, pensieri e sensibilità tutto al femminile e che trae ispirazione dai ritmi e dai temi cari ai diritti del lavoro, della parità di genere, dell’equità sociale. Il mese delle donne si apre il 7 marzo alle 21 al teatro Niccolini con lo spettacolo Nor-AE tratto da "Casa di Bambola" di Henrik Ibsen di e con Tiziana Giuliani. L’8 marzo il Comune ha in programma un’altra delle intitolazioni di spazi pubblici "Via libere alle donne nelle frazioni". A San Casciano la festa è un omaggio al lavoro e alle eccellenze professionali. Tra gli undici eventi messi in cantiere spiccano la presentazione del Bilancio di genere, a cura dell’Università di Firenze, previsto il 15 marzo alle 17 nella biblioteca comunale con gli interventi di Maria Paola Monaco, docente dei Diritti del lavoro (Unifi) e dei sindaci Roberto Ciappi, San Casciano, e Angela Bagni, Lastra a Signa. Altro evento, questo il 22 marzo alle 17.30 nella biblioteca comunale, è "Donne, innovazione tecnologica e lavoro del futuro".

