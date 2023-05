Tutta la poesia di Montale

Martedì 23 maggio (ore 17)

in Sala Ferri di Palazzo Strozzi, a Firenze, è in programma la presentazione del libro "Nell’ombra della magnolia. La poesia di Montale" di Stefano Carrai, a cura di Francesca Castellano e Niccolò Scaffai. L’iniziativa rientra nelle iniziative culturali del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. Il volume, uscito a gennaio per Carocci Editore, è un attraversamento critico, essenziale ma completo, della poesia di Montale mediante una serie di affondi interpretativi su singoli testi particolarmente rilevanti. Scelto un componimento campione per ogni raccolta (con l’eccezione di "La bufera e altro", in cui la selezione si estende in ragione della natura composita del libro), l’indagine si adopera a ricostruirne infatti il contesto storico-culturale

e il significato profondo con ogni sua implicazione di rilievo.

La successione dei capitoli fa emergere dunque, come in filigrana, il percorso di poetica compiuto dall’autore a partire dagli "Ossi di seppia" fino alle ultime raccolte pubblicate.

B.B.