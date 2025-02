Gli universitari aiutano gli studenti più piccoli in difficoltà

Firenze, 4 ottobre 2021 - Sostenere le attività di tutoraggio di 'Students4Students', svolte da studenti universitari e indirizzate ai ragazzi con difficoltà di apprendimento delle scuole elementari e medie della città. Ecco lo scopo della raccolta fondi organizzata nell'ambito dei progetti 'Pensati con il cuore', la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie che vede in campo le quattro sezioni soci Coop, insieme al Comune ed all'Ateneo fiorentino.

La raccolta è partita lo scorso 30 settembre e durerà fino al 9 novembre: sono già stati raccolti oltre 900 euro. 'Students4Students', è stato ricordato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, nasce a marzo 2020, all'inizio del lockdown per sostenere le famiglie con figli in età scolare in un momento critico per tutti. L’Università ha deciso di riconoscere crediti formativi agli studenti-tutor che collaborano al progetto, nell'ambito del quale sono già stati intrapresi 160 tutoraggi. L’obiettivo per l’anno scolastico 2021-2022 è allargare il bacino dei tutor e quello degli alunni seguiti, includendo nella formazione anche moduli dedicati all’uso consapevole di internet.

«Crediamo molto in 'Students4Students' - ha detto l'assessore all'Educazione di Palazzo Vecchio Sara Funaro, - perché é un progetto che agisce in maniera preventiva, dando un supporto concreto ai piccoli studenti: cerca infatti di dare ai bambini in difficoltà una mano nel percorso di studio, ma soprattutto ha il valore aggiunto di mettere in rete generazioni vicine, ma differenti».

“Sosteniamo questo progetto di crowdfunding perché mette in contatto ragazzi di diverse età e situazioni e valorizza una logica di forte cooperazione. L’iniziativa degli studenti universitari che aiutano i bambini con difficoltà di apprendimento mette in moto una rete virtuosa che può davvero aiutare il mondo della scuola da una parte e le famiglie dall’altra – fanno sapere dalle sezioni soci Coop di Firenze - Invitiamo tutti i soci e i cittadini a contribuire perché le attività di Students4Students possano raggiungere un numero sempre più ampio di bambini e ragazzi”.

Tutte le informazioni su eppela.com/ fondazioneilcuoresiscioglie

Qui il video di presentazione del progetto https://www.youtube.com/watch? v=jOFEyAaR-9g