Tutelate le attività storiche sulla riva dell’Arno

Il consiglio comunale ha approvato la delibera, proposta in aula dal sindaco Dario Nardella, che prevede l’integrazione della norma regionale sulle funzioni di interesse pubblico storicizzate nel regolamento urbanistico comunale: in pratica si tratta di un passo avanti per quelle attività presenti sulle rive d’Arno da almeno 40 anni ovvero la Rari Nantes Florentia, la società Canottieri Comunali e le attività sportive all’aperto nel Parco dell’Albereta. Nell’atto si spiega che i successivi interventi sull’area dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche del patrimonio edilizio esistente che le ospita.

La variante dunque introduce all’interno della strumentazione urbanistica comunale la possibilità di mantenere le funzioni di interesse pubblico storicizzate secondo le regole dettate dalla legge regionale 412018.

Adesso parte una nuova fase in cui gli uffici tecnici del Comune faranno analisi di dettaglio su ogni impianto per capire su cosa si può intervenire.

"Questa variante permette al Comune di richiedere autorizzazioni di compatibilità idraulica per mantenere le funzioni di interesse pubblico storicizzate – ha spiegato Nardella – .Questo atto permette di fare un passo avanti significativo per riconoscere alle strutture di interesse pubblico, che sono sulla Riva sinistra d’Arno, il loro valore storico e la loro funzione sociale".

Niccolò Gramigni