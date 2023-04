Tutelare le colonie feline, chi se ne vuole occupare?

Il Comune di Calenzano ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse, da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni zoofileanimaliste senza fini di lucro, per la gestione, tutela e sterilizzazione delle colonie feline e dei gatti liberi del territorio comunale nel biennio 2023-2024 con la possibilità di proroga per ulteriori due anni. Gli interessati a partecipare dovranno presentare la loro richiesta entro le 12,30 del prossimo 21 aprile con diverse modalità: tramite pec a [email protected] , raccomandata AR indirizzata a "Comune di Calenzano - Area Ambiente e Viabilità – Servizio Protezione Civile ed Igiene Urbana"- piazza Vittorio Veneto 12, 50041 Calenzano oppure consegna diretta allo Sportello del cittadino. L’avviso pubblico, con tutti gli allegati ed i requisiti richiesti alle associazioni, può essere consultato online sul sito Internet del Comune di Calenzano. Per le attività richieste il Comune riconoscerà un contributo annuale massimo, onnicomprensivo, di 5mila euro.

S.N.