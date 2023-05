Tutelare la biodiversità urbana Tante le iniziative del Comune per la giornata mondiale delle api

Tante iniziative per salvare le api a Lastra a Signa. Si svolgeranno nei prossimi giorni, prendendo spunto dalla data del 20 maggio, "Giornata mondiale delle api". In settimana, saranno distribuiti agli alunni delle scuole dei sacchetti contenenti semi da piantare per far crescere specifici fiori ricchi di polline. La seconda azione messa in campo dal Comune riguarda la riqualificazione di aiuole spartitraffico (via Togliatti, piazza Pertini, via XXIV Maggio, via Fermi, via Nuova Guardiana) con piante "amiche delle api". Infine venerdì 19 maggio (ore 16.30), ai giardini di via Togliatti, si terrà un’attività didattica gratuita per bambini dal titolo "I mille segreti dell’alveare" a cura del Circolo Culturale agricolo Bucolica. Ad aprire l’iniziativa i saluti del sindaco Angela Bagni, dell’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e della dirigente scolastica Eleonora Marchionni. A seguire merenda a base di miele. "Prosegue il nostro lavoro di educazione e informazione ambientale – ha sottolineato l’assessore Di Giovanni - sulla scia del protocollo d’intesa firmato con la Regione. Uno dei nostri obiettivi è partire dalle giovani generazioni e dalla scuola per diffondere questi messaggi". Nelle scorse settimane anche l’associazione Pensiero Socialista di Lastra a Signa, insieme al Wwf, aveva lanciato "Bee safe, salviamo le api" con la distribuzione gratuita di piante di nocciolo, "albero del miele" e sacchi di semi.

Li.Cia.