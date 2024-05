"Tutelare anche chi vive nelle città"

"Bene che il ministro lavori per avere regole chiare e che voglia confrontarsi con noi per arrivare ad elaborarle. È importante che siano aiutati bar e locali, ma serve anche, ovviamente, che scattino i necessari controlli. Potrebbe essere giusto puntare maggiormente sui tavolini, che sono meno invasivi dei dehor, ma si tratta di situazioni che vanno viste caso per caso, città per città e zona per zona". A dirlo è Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, l’associazione che riunisce i Comuni della regione. Per i sindaci d’altronde, la questione è molto meno univoca di quanto non sia per le associazioni di categoria dei pubblici esercenti. Perché sul piatto ci sono anche le esigenze dei residenti, infastiditi dagli schiamazzi notturni e dalla difficoltà di trovare parcheggio, da strade difficilmente percorribili oppure dai cartoni e dalla sporcizia accumulati accanto ai loro portoni. Non a caso alcune città, come Firenze, hanno già provato a dare una stretta a tavoli e dehor, limitando le autorizzazioni straordinarie date durante la pandemia. "Le attività economiche vanno sostenute – prosegue Gheri – ma non va bene nemmeno disseminare tavolini dappertutto. Serve trovare una strada per conciliare le esigenze dei vari soggetti che vivono le città e che le utilizzano".