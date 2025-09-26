Tutela di minori e famiglie: rinnovato l’accordo tra il Comune e l’Istituto degli Innocenti

Firenze, 26 settembre 2025 – Prosegue la sinergia tra il Comune di Firenze e l’Istituto degli Innocenti per le attività a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Giunta di Palazzo Vecchio ha approvato una delibera che dà il via a un accordo di collaborazione triennale per la realizzazione di interventi personali, attività di monitoraggio e formazione a tutela delle famiglie.

Gli incontri protetti e facilitati hanno l’importante e delicato obiettivo di favorire la relazione tra minori e genitori (o parenti e adulti in genere) provenienti da contesti difficili, di elevata conflittualità e problematicità. Questi interventi, disposti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) o su valutazione del Servizio Sociale Professionale, sono svolti da personale esperto, che lavora per salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori, tutelando il superiore interesse del minore. Il servizio di incontri protetti è rivolto a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e offre loro una situazione adeguata e stimolante sia sotto il profilo organizzativo-ambientale che socio-educativo.

L’Istituto degli Innocenti realizza questo servizio in collaborazione con il Comune di Firenze già dal 2017. Si tratta di un contesto favorevole per questo tipo di attività, in quanto luogo frequentato da numerosi nuclei familiari per la pluralità dei servizi offerti: dai servizi educativi del Polo 0-6 Innocenti, alle comunità di accoglienza, Crescere Insieme e il servizio di mediazione familiare Bambini al Centro. Adesso gli incontri saranno ospitati nei locali del Centro Famiglie di Firenze, inaugurato quest’anno all’interno del corpo monumentale dell’Istituto, che garantisce un ambiente neutro e protetto.

“Va avanti una sinergia importante nell’ambito dei servizi rivolti all’infanzia e alle famiglie, quella tra Comune e Istituto degli Innocenti – evidenzia l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Le famiglie rivestono un ruolo cruciale nel favorire lo sviluppo e la maturazione dei minori, per questo è importante garantire tutto il supporto possibile nell’accompagnamento alle funzioni genitoriali e sociali e con questo servizio puntiamo proprio a questo obiettivo grazie a un’equipe multiprofessionale di alto livello che garantisce la realizzazione di questi incontri nell’ambiente più adatto possibile. Il Centro Famiglie Firenze che abbiamo inaugurato quest’anno rappresenta un punto di riferimento in questo ambito, è luogo ideale quindi per ospitare anche questo servizio così delicato e cruciale”.

Gli spazi sono organizzati e allestiti per accogliere anche bambini molto piccoli, grazie all’area per il cambio e un arredamento adeguato al loro soggiorno. Sono facilmente raggiungibili e dotati di un doppio accesso. È anche prevista la possibilità di incontrarsi nel giardino grande dell’Istituto.

L’accordo di collaborazione triennale prevede un investimento di 765mila euro, di cui 660mila da parte del Comune e 105mila da parte dell’istituto.