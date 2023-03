Tuscany Motors, l’inaugurazione

L’associazione Tuscany Motors inaugurerà domenica la sua sede a Calenzano nei locali del circolo Arci La Fogliaia (in via della Fogliaia 52). Il gruppo è nato dall’idea di Simone e Pietro, due amici appassionati di motori d’epoca che, dopo anni di partecipazione e impegno nei raduni Fiat 500, hanno deciso di mettersi in gioco con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e esperienze ma anche con la voglia di mettersi a disposizione delle persone più fragili. È nato così, nei mesi scorsi, il servizio di trasporto solidale (con accompagnamento a visite, commissioni ma anche a fare la spesa) in auto ‘storiche’.

Il taglio del nastro, domenica, è fissato per le 11 e sarà seguito da un aperi-pranzo alle 12 e alle 14 da un giro in pista. Ospiti speciali il food advisor fiorentino Lorenzo Gagliano, il comico Yury Bellini e Wikipedro. L’intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Cure 2 Children Onlus.