Turno finito. "Tutti giù dal bus"

Manca l’autista per il cambio di turno e il 21 abbandona, ancora una volta, i passeggeri in strada. Sono mesi che l’autobus di riferimento delle Caldine non completa il tragitto fra Firenze e la valle del Mugnone. Oppure cambia percorso e salta alcune corse, mettendo in difficoltà gli utenti, già penalizzati da orari rarefatti. L’altro giorno il problema si è verificato fra piazza Edison e Le Cure. All’improvviso, l’autista ha aperto le porte e invitato a scendere, spiegando che il suo turno di lavoro era finito e che, poiché il collega che doveva prendere servizio non era arrivato, i passeggeri dovevano aspettare il bus successivo. "La mancanza di personale ricade sugli utenti – dicono da Caldine –. Prima si invita a usare i mezzi pubblici e poi i servizi a disposizione sono questi". L’argomento, comunica la neoeletta Maria Luisa Stegagnini, sarà all’Odg del prossimo consiglio di zona.