Turista viene colta da malore in vetta al campanile di Giotto Soccorsa dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti ieri mattina in piazza del Duomo presso il campanile di Giotto, in supporto al personale sanitario sanitario, per il soccorso ad una donna colta da malore.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la turista e, una volta che è stata stabilizzata dai sanitari, la donna è stata disposta su un’apposita sedia da evacuazione e trasportata a terra fino al veicolo sanitario che l’ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Non è la prima volta che ai vigili del uoco è richiesto un intverento simile, ma anche in questo caso non ci sono state difficoltà di alcun tipo grazie alla competenza e all’esperienza degli uomini del comando di Firenze.