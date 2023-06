Turismo, Sandro Rogari difende Bernardo Marasco, "Non è il nemico"

Sandro

Rogari

Ha ragione Bernardo Marasco quando dice nell’intervista al nostro Emanuele Baldi

che il turismo non è il nemico. Il turismo porta risorse; crea lavoro. Certo non sono tutte rose, anche perché il settore che tende a moltiplicare la precarietà prodotta dalla stagionalità. La precarietà poi favorisce salari bassi. Detto ciò, anche nell’interesse dei lavoratori del settore va affrontato il nodo degli affitti brevi. L’amministrazione comunale fa quello che può, ma deve essere sostenuta da provvedimenti nazionali. Il fenomeno, infatti, favorisce solo i detentori di appartamenti convertiti ad affitto turistico a fronte del danno provocato a molte categorie. I primi danneggiati sono gli albergatori che un tempo governavano in stato di

monopolio i flussi. Questa categoria crea posti di lavoro come la crea tutto l’indotto

commerciale che ruota attorno al turismo. Mentre la produzione di posti di lavoro da

parte degli affitti brevi è irrisoria. Giusto qualche pulizia e il cambio di biancheria.

I secondi danneggiati sono i lavoratori, di tutte le categorie, compresi in primis quelli del turismo che devono gravitare su Firenze e sono all’affannosa ricerca di una casa. Né va dimenticato che nonostante le apparenze che la vogliono assimilare a Venezia, Firenze è città manifatturiera. Questo è il profilo, assai corposo dell’interland: e non si parla solo di Nuovo Pignone anche se è la punta di diamante. Sono migliaia i lavoratori del settore manifatturiero che vengono colpiti dai prezzi proibitivi delle abitazioni, soprattutto le più piccole, funzionali alla produzione di una rendita che supera il 5%: spropositata rispetto ai redditi immobiliari calmierati. Poi pensiamo alle giovani coppie che intendono mettere su famiglia. Non vanno certo cercando grandi

immobili, ma piuttosto i bivani o trivani, i più appetiti per gli affitti brevi. A queste condizioni non possono né affittare né fare un mutuo. È colpito quindi l’interesse generale a favore di pochi.

La politica deve intervenire.