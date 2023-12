Turismo Opposizione all’attacco: "La giunta ha chiuso tutti i progetti"

"Si chiudono percorsi avviati e ben strutturati in cambio di cosa? Un aumento dell’imposta di soggiorno". Entra a gamba tesa il coordinamento della lista di opposizione "Impruneta Futura" a proposito della gestione del settore turismo da parte dell’amministrazione comunale ricordando, fra l’altro, l’apertura del Punto di Informazione ed Accoglienza Turistica presso il Loggiato del Pellegrino messa in atto dall’ex vicesindaco Matteo Aramini, "luogo che oggi, a distanza di sei mesi di nuova amministrazione, sembra aver perso tutta la sua spinta culturale a dimensione internazionale", ma soprattutto "il grande progetto di "Visit Impruneta" che aveva visto la nascita di pagine social, oltre ad un hashtag virale e che sarebbe sfociato nella pubblicazione di un sito internet promo turistico che Impruneta non aveva mai avuto. Cosa è accaduto? Molto facile, l’attuale Amministrazione Lazzerini ha deciso di chiudere tutto". A questo va aggiunto l’aumento delle tariffe riguardo l’imposta di soggiorno: "Qualcosa non torna davvero – dichiara il consigliere di Impruneta Futura Matteo Aramini - Da una parte si chiudono gli investimenti e le strategie già in atto e funzionanti e dall’altro si aumentano i costi per venire a visitare il nostro territorio. Lascio stare la delusione per aver visto cancellare cinque anni di lavoro, tutto fatto in modo che suoni come una mera e poco saggia rivalsa politica, ma intervenire sull’imposta di soggiorno, ancora in una fase di ripresa e crescita post pandemia, la considero una follia". Pronta la replica del sindaco Riccardo Lazzerini: "Quando si fa il tetto senza fondamenta, può succedere che la casa crolli o, peggio ancora, può succedere che la casa non nasca per niente; le operazioni spot che l’ex vicesindaco peccavano di aspetti nati dalla fretta, dettati da smanie di auto promozione elettorale. "Visit Impruneta" è stata fino a pochi mesi fa una parola vuota in quanto i Loggiati del Pellegrino continuavano ad essere uno spazio bello ma asettico. Ecco perciò che da subito ci siamo mossi in un progetto di prospettiva, indubbiamente più lungo e faticoso ma che mettesse davvero le radici per il rilancio ". Quanto alla tassa di soggiorno "è aumentata la previsione d’incasso e non la tassa, in quanto si prevede un maggior afflusso turistico e maggior introito".